Заборона на в'їзд для іноземців вдарить по репутації України

20:40 27 серпень Київ, Україна

Посилення карантинних заходів, призвело до закриття українських кордонів для іноземних громадян, тим самим завдавши черговий удар по туристичній та авіагалузі.

Директор Асоціації турагенцій Павло Григораш вважає, що якщо уряд не може виправити ситуацію, що склалася, то хоча б не потрібно її посилювати.



"На жаль, підтримка туристичної галузі на сьогодні відсутня, незважаючи на численні пропозиції від учасників ринку.



"Що можна виправити? Як мінімум, можна не погіршувати поточний стан. Наприклад, не вводити заборону на в'їзд для іноземців. Уявіть собі, скільки туристів з білоруськими, польськими тощо. паспортами зараз знаходяться в тій же Туреччині на відпочинку з поверненням в Україну в кінці серпня / початку вересня? А у скількох уже оплачений відпочинок з вильотом у вересні? А скільки туристичних груп вже сплатило тури в Україну з-за кордону?



Така заборона - це удар по репутації країни. При цьому не несе ніякої користі для епідеміологічної ситуації. Адже і до цього у нас в'їзд для іноземців передбачався тільки з тестуванням або самоізоляції ".