Запаси води в Україні можуть закінчитися до 2050 року

18:39 16 вересень Київ, Україна

Експерти вважають, що в недалекому майбутньому Україна зіткнеться з проблемою дефіциту води, в тому числі й питної.

Причина подібних заяв у тому, що зима була практично без снігу. Саме це призвело до того, що у 2020 в Україні спостерігається найнижчий рівень води за сто років.

Сьогодні серед всіх країн світу Україна займає 125 місце за рівнем забезпечення водою. У порівнянні з багатьма європейськими країнами наш запас води дуже малий і становить навіть менше однієї тисячі кубічних метрів на людину.

"Для порівняння у Великобританії - це 5 тисяч кубометрів на людину, в Німеччині - 3 тисячі. Дефіцит води значно посилився цієї весни, тому що у нас була тепла зима без опадів, і не відбулося наповнення наших природних джерел і басейнів внаслідок опадів", - прокоментував Андрій Нікітін, директор КП "Житомирводоканал".

Є ризики того, що деякі міста забезпечити водою не вдасться. Крім того, річки зникають зі стрімкою швидкістю: це пов'язано з тим, що в Україні не навчилися раціонально споживати воду. За прогнозами вчених, запасів води може вистачити до 2050 року, а що буде далі - незрозуміло. Попри це в Державному агентстві водних ресурсів стверджують, що використання води підтримується приблизно на одному рівні, і в водосховищах запасів більш ніж достатньо.

Ще більш безрадісна картина безпосередньо з питною водою. На думку президента Професійної асоціації екологів України Людмили Циганок, артезіанську воду варто використовувати тільки для питного водоспоживання, оскільки вже сьогодні Україна масштабними темпами втрачає питну прісну воду. За словами експертки, це серйозна проблема, яка не може не лякати.

"Ми бачимо дефіцит питної води, при цьому не знаємо реальної кількості питної артезіанської води", - зазначила вона.

Еколог повідомила, що артезіанські джерела не пораховані державою. За її словами, в Україні немає жодного фахівця, який би міг сказати: "У нас на найближчі 50-100 років є така кількість питної артезіанської води".