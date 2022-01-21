Західні зарплати для медиків України

Указ про підвищення зарплат медпрацівникам набув чинності. Тепер мінімальний оклад лікаря становитиме 20 тис. грн.. Винятком будуть фахівці з початковим рівнем вищої медичної освіти та бакалаври, оклад яких дорівнюватиме 13,5 тис. грн.

Цього року міністерство охорони здоров'я отримало 232 млрд грн. Із них 157,3 млрд грн передбачено для медгарантій. Це означає, що у 2022 році медики мають отримати довгоочікуване підвищення зарплат.

У карантинний період, а також із приходом холодів, сезонних травм та хвороб навантаження на медичну систему збільшилося. При цьому вже довгий час лікарі отримують, чи не найменшу зарплату серед інших професій в Україні. Люди, які рятують життя, щодня змушені шукати додатковий заробіток на стороні, випрошувати у пацієнтів незаконні хабарі або їхати за кордон у пошуках кращої долі.. Найгірше, коли людина, яка відучилася на лікаря 8 років, кидає практику через низькі зарплати і йде працювати в іншу сферу.

Уряд України поступово приводить медицину у належний вигляд, реформуючи її та мотивуючи високим заробітком зараз та в майбутньому. Якщо зарплати медпрацівників збільшуватимуться і далі, то ми отримаємо висококласних фахівців, які не думатимуть, як переїхати за кордон, а отже, рівень медицини в Україні швидко досягне західного рівня.