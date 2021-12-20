Західні країни підтримують Україну

В оборонному бюджеті США вже затвердили виділення суми у розмірі 300 млн доларів на військову підтримку України. Домовленості між Вашингтоном та Києвом передбачають надання фінансової допомоги у зв'язку з російською агресією на весь 2022 рік.

Великобританія стала щедрішою та виділила додатково 1 млрд фунтів стерлінгів. Окрім військової сфери, ці гроші підуть на інвестиції та торгівлю.

Захід підтримує Україну фінансово. Останніми роками особливо щедро. Завдяки прийнятим реформам, у країні створюється сприятлива інвестиційна криза. Проте російська агресія вносить свої корективи. Тому, окрім фінансової підтримки, Захід має задуматися про прискорене прийняття України до НАТО, незважаючи на погрози та “червоні лінії” Путіна. Будь-які домовленості з цією людиною не можуть сприйматися серйозно. Що б він не говорив, Росія не наважиться напасти на одного з членів Північноатлантичного альянсу. З іншого боку, такий союз може назавжди позбавити державу окупованих Росією територій, оскільки Україна більше не зможе вести війну проти Кремля – це буде рівносильним веденням війни всього НАТО проти Росії.

У будь-якому разі, гроші це, безумовно, добре, але безпосередня участь у процесі деокупації українських територій – краща.