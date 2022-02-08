Західні партнери продовжують навчати військовослужбовців ЗСУ

Військові американських збройних сил продовжують навчати українських бійців тактиці ведення бою у міських умовах та боротьбі із укріпленим противником. “Вчимося разом із нашими американськими колегами, як правильно вести бій у місті, як правильно знімати кулеметників, знищувати фортифікаційні споруди, огорожі, блок-пости. Вони чудово нас розуміють”, - розповів один із військовослужбовців ЗСУ про співпрацю з американцями.

Спираючись на слова українського військового, можна припустити, що ЗСУ готуються відбивати ймовірні атаки супротивника у міських умовах або на підступах до населених пунктів. Для успішного ведення бою у місті, бійці української армії нещодавно отримали нове постачання гранатометів західного зразка М141, який призначений для знищення живої сили супротивника та укріплень.

Підтримка США для України є дуже важливою. Америка має багаторічний досвід проведення бойових дій, новітні озброєння та успішні тактики маневрів. Інструктори НАТО допомагають удосконалити українську армію, як технікою, так і навчанням особового складу, що зміцнює бойовий дух бійців і вселяє впевненість у неминучій поразці агресора, якщо Росія все ж таки зважиться напасти.