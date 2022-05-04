Захід повірив у перемогу України

Довгий час західні країни відмовлялися давати Україні те озброєння, про яке просив наш уряд. Причина одна – “ми не хочемо провокувати Кремль на конфронтацію з НАТО”. Ймовірно, тоді на Заході хай і не заперечували перемогу ЗСУ, однак до кінця не вірили, що українські військові зможуть перемогти.

Тепер риторика партнерів змінилася на більш агресивну. Загрози кремля застосувати ядерну зброю або вдарити по одній із країн НАТО не сприймаються всерйоз. А про надання важкого озброєння, включаючи літаки і танки, можна почути від лідерів тих країн, які не були ключовими партнерами Києва у війні проти рашистів.

Очевидно, що Захід зробив свій остаточний вибір і тепер говорить про необхідність зробити все, щоб Україна перемогла у цій війні. Нехай і із запізненням, але наша країна тепер отримає ту зброю, на яку так довго чекала. При цьому, за словами тих самих західних лідерів, можна розраховувати і на необхідну кількість озброєння, якого вистачить, щоб ефективно проводити наступальну операцію для деокупації наших територій.