10:43 01 грудня Київ, Україна

Глава Генштабу Чехії Карел Ржека заявив: “Війна в Україні – це великий тривожний дзвінок усьому суспільству. Потенціал ескалації війни в Україні продовжує зростати. Не можна виключати навіть найсерйозніші сценарії”.

Побоювання чеських військових відбилися у заклику військових бути готовими до війни з росією, адже якщо НАТО стане учасником бойових дій “Чеська армія візьме у них участь з перших хвилин”.

Варто зазначити, що Прага не перший рік конфліктує із кремлем. Спецслужби рф шпигували за урядом країни, робили диверсії та хакерські атаки. У Чехії свої рахунки із росією.

Але примітно інше. Чергова країна-член ЄС та повноцінний учасник НАТО висловили готовність до прямого протистояння з терористичним утворенням на полі бою. По-перше, це показує, що Захід не боїться росії, чого не можна сказати про кремль. По-друге, мабуть, публічна заява про готовність розпочати війну – це скоріше попередження агресора – “Захід налаштований рішуче”. По-третє, такі випади також говорять про безперервну підтримку України. Більше того, ця підтримка не стає меншою, на чому безуспішно намагаються маніпулювати кремлівські пропагандисти, але й посилюється.

Тому, якщо путін все ж таки зважиться на ескалацію, НАТО готове в ту ж мить вступити у війну і покласти край кремлівському божевіллю.