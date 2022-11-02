Захід може вжити нестандартних рішень для забезпечення безпеки зернового коридору

21:37 02 листопада Київ, Україна

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав до військового вирішення проблеми “зернового коридору” для українських морських суховантажів із зерном. “Переговори із Росією не працюють. Путін порушує домовленості та шантажує всіх нас. Якщо він продовжуватиме ставити під загрозу експорт зерна з України, вільний світ має об'єднатися, щоб охороняти судноплавство з військовим супроводом. Давайте обійдемо шантаж”, - сказав він.

Немає жодних сумнівів, що “військовий підхід”, безпосередня участь Заходу у “зерновому питанні” – єдиний вихід для того, щоб забезпечити безпечний прохід українських торгових судів. До того ж, це дозволить вкотре переконатись, наскільки Кремль боїться Заходу і навпаки, довести, що Захід впевнений у своїх позиціях підтримувати Україну надалі, аж до військового втручання.. Навряд чи Путін посміє напасти на військові кораблі НАТО, а якщо це станеться, то відразу розпочнеться зворотний відлік життя Чорноморського флоту агресора.

Неможливо просто безглуздо продовжувати спроби вирішувати будь-які питання з Путіним. Ця істота розуміє тільки мову сили та ультиматумів, що вона в принципі і показує протягом усього свого життя. Будь-яка бездіяльність, будь-яка спроба домовитися – розглядається диктатором як слабкість та новий простір для маневрів.. Потрібно позбавити карлика такої можливості, показавши, чого насправді стоять військові НАТО.