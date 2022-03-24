Захід шукає привід заморозити фінансування України

20:33 29 жовтня Київ, Україна

Політичний експерт Олександр Лазарєв заявив, що західні партнери не перший місяць шукають привід, щоб заморозити фінансові відносини з Україною, незалежно від рішення КСУ

"Всі ці демарші наших західних партнерів, заяви про те, що ось, мовляв, це все недемократичне рішення, і будуть введені виразно якісь санкції, аж до безвізу доходить - це далеко не від рішення КСУ. Річ в тому, що вони вже кілька місяців шукають привід для того, щоб загальмувати якісь фінансові вливання в Україну. Вони не збираються давати нам кредити в тому обсязі, в якому ми звикли отримувати. Тому що, фактично, український уряд, наша влада поставила в заставу всі ті активи, які цікавлять наших західних партнерів. І виникає логічне запитання: а навіщо тоді нам давати ще якісь кредити, якщо ми по суті підписали вже майже все", - вважає Лазарєв.

Далі, на його думку, перед Заходом постане питання покупки цих активів, а сама покупка відбудеться, коли ціна буде вигіднішою - з його слів, в "пік кризи".

"Це один з моментів, чому такі демарші останнім часом ми бачимо від західних партнерів, від послів G7, ЄС, всілякі заяви з приводу скасування безвізу і інших моментів", - зазначає політолог.

Говорячи про саме рішення Конституційного Суду, співрозмовник зазначив, що його дуже неоднозначно трактують.

"Його намагаються подати з боку того, що ось, КСУ скасував відповідальність за незаконне збагачення. Насправді це не так, насправді Конституційний Суд зобов'язав переглянути пункт закону про це незаконне збагачення з точки зору того, що в декларуванні, там де повинні члени сім'ї заповнювати декларації, якщо буде помилка, то людина несе кримінальну відповідальність. Це трошки неконституційно - через помилки іншої людини буде нести відповідальність той, хто декларує майно. Тому ці аспекти необхідно переглянути, це нормально... Але ніхто чомусь не наважується сказати: "Давайте переглянемо законодавство і приберемо ті норми, які за рішенням КСУ не відповідають Конституції". Тут все просто - вирішили питання і працюємо далі. Я не бачу тут якоїсь такої серйозної проблеми, з якої необхідно це все роздувати", - додав він.

На думку Лазарєва, в ситуації, що склалася, українській владі необхідно діяти в інтересах свого народу, державності, і в рамках Конституції.