Захід має діяти жорсткіше щодо Росії

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина пояснила, що зустріч у Нормандському форматі не відбувається виключно через позицію Кремля: “Я б хотіла звернути увагу на нещодавні статті, випущені Путіним та Медведєвим, де йдеться, що він чекає на того лідера, який йтиме йому на поступки. А ці поступки – це територія України, територіальна цілісність”.

Очевидно, що Путін очікує на прихід до влади в Україні проросійських сил, таких як партія ОПЗЖ та подібні до них. Це можуть бути сили будь-яких олігархів, хто зацікавлений у веденні бізнесу у Росії. Проте не лише в цьому випадку діалог Путіна можливий на українських умовах.