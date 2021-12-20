Захід має діяти жорсткіше щодо Росії

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина пояснила, що зустріч у Нормандському форматі не відбувається виключно через позицію Кремля: “Я б хотіла звернути увагу на нещодавні статті, випущені Путіним та Медведєвим, де йдеться, що він чекає на того лідера, який йтиме йому на поступки. А ці поступки – це територія України, територіальна цілісність”.
Очевидно, що Путін очікує на прихід до влади в Україні проросійських сил, таких як партія ОПЗЖ та подібні до них. Це можуть бути сили будь-яких олігархів, хто зацікавлений у веденні бізнесу у Росії. Проте не лише в цьому випадку діалог Путіна можливий на українських умовах.На цей момент Захід проводить, можна сказати, "м'яку" риторику щодо Росії. Німеччина зацікавлена у запуску «Північного потоку-2», а енергетична криза в Європі змушує решту країн бути обережними. Члени Європейського Союзу висловлюють “заклопотаність” та “занепокоєння”. Однак ЄС має на руках усі козирі і може, за бажання, почати не лише загрожувати новими санкціями, а й запроваджувати їх при черговій відмові Путіна від зустрічі в Нормандському форматі. У цьому питанні не можна давати слабину, адже Кремль успішно користується слабкістю своїх опонентів і вже виставив свої умови президентові США, які, мабуть, будуть частково задоволені.
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