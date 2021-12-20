Законопроект "Про медіа" не можна приймати

16:55 07 липень Київ, Україна

Нещодавно з'явився на сайті парламенту новий текст законопроекту "Про медіа", перша секретар Національної спілки журналістів України Ліна Кущ сб'ясніла, чому не можна приймати доопрацьований текст законопроекту

"На 99% це - старий законопроект. Всі норми, які викликали критику спільноти, збереглися. Не враховано пропозиції Національної спілки журналістів України, які ми збирали і подавали під час обговорень і консультацій з регіональними журналістами.

Зокрема, не враховано:

1. Пропозиція вилучити з тексту закону все, що стосується друкованих та онлайн-ЗМІ, підготувати окремий закон для цих галузей, з урахуванням особливостей їх діяльності. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення повинен займатися телебаченням і радіомовленням. Чи не віддавати під контроль Нацради ще й газети і онлайн-ЗМІ.

2. Пропозиція не скасовувати дію законів "Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні", "Про інформаційні агентства". Вони вичерпно регулюють цю сферу, чи не застаріли, не викликають критики ні у кого, виконують свою функцію. Цей порядок довів свою ефективність.

4. Пропозиція не скасовувати дію закону "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації". Цей закон встановлює цивілізовані відносини між медіа та органом влади. Такі угоди економічно підтримують місцеву пресу і онлайн-видання.

5. Пропозиція посилити незалежність Національної ради: зараз половина його членів подаються від політичних партій парламенту, половина - від президента. Таким чином, орган не є незалежним. Також критерії до членів Нацради розмиті, не визначають їх як найкращих фахівців у своїй справі.

фото: слушания по свободы слова

Пропозиція звузити повноваження Нацради, оскільки ті, що передбачені законопроектом, дають занадто широке поле для маніпуляцій і вибіркового контролю. Наприклад, Нацрада може запитувати документи, пов'язані зі статутною та господарською діяльністю редакції, і сам вирішувати, наскільки ця інформація є прозорою. Це неприпустимо, це шлях до тиску на окремі медіа.

7. Хоча в оновленому варіанті законопроекту йдеться про те, що онлайн-медіа можуть пройти добровільну реєстрацію, Нацрада матиме повноваження застосувати санкції, в тому числі до тих сайтів, які не зареєстровані як ЗМІ.

8. І головне. Проігноровано пропозицію НСЖУ спочатку зайнятися більш актуальними для сфери медіа проблемами: створити основи економічної незалежності роботи медіа, посилити захист журналістів, - а потім вже займатися регулюванням ".