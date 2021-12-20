Законопроект "Про медіа" не можна приймати

16:55 07 липень Київ, Україна





"На 99% це - старий законопроект. Всі норми, які викликали критику спільноти, збереглися. Не враховано пропозиції Національної спілки журналістів України, які ми збирали і подавали під час обговорень і консультацій з регіональними журналістами.



Зокрема, не враховано:



1. Пропозиція вилучити з тексту закону все, що стосується друкованих та онлайн-ЗМІ, підготувати окремий закон для цих галузей, з урахуванням особливостей їх діяльності. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення повинен займатися телебаченням і радіомовленням. Чи не віддавати під контроль Нацради ще й газети і онлайн-ЗМІ.



Нещодавно з'явився на сайті парламенту новий текст законопроекту "Про медіа", перша секретар Національної спілки журналістів України Ліна Кущ сб'ясніла, чому не можна приймати доопрацьований текст законопроекту"На 99% це - старий законопроект. Всі норми, які викликали критику спільноти, збереглися. Не враховано пропозиції Національної спілки журналістів України, які ми збирали і подавали під час обговорень і консультацій з регіональними журналістами.Пропозиція вилучити з тексту закону все, що стосується друкованих та онлайн-ЗМІ, підготувати окремий закон для цих галузей, з урахуванням особливостей їх діяльності. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення повинен займатися телебаченням і радіомовленням. Чи не віддавати під контроль Нацради ще й газети і онлайн-ЗМІ.

2. Пропозиція не скасовувати дію законів "Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні", "Про інформаційні агентства". Вони вичерпно регулюють цю сферу, чи не застаріли, не викликають критики ні у кого, виконують свою функцію. Цей порядок довів свою ефективність.



4. Пропозиція не скасовувати дію закону "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації". Цей закон встановлює цивілізовані відносини між медіа та органом влади. Такі угоди економічно підтримують місцеву пресу і онлайн-видання.





5. Пропозиція посилити незалежність Національної ради: зараз половина його членів подаються від політичних партій парламенту, половина - від президента. Таким чином, орган не є незалежним. Також критерії до членів Нацради розмиті, не визначають їх як найкращих фахівців у своїй справі.

Пропозиція звузити повноваження Нацради, оскільки ті, що передбачені законопроектом, дають занадто широке поле для маніпуляцій і вибіркового контролю. Наприклад, Нацрада може запитувати документи, пов'язані зі статутною та господарською діяльністю редакції, і сам вирішувати, наскільки ця інформація є прозорою. Це неприпустимо, це шлях до тиску на окремі медіа.



7. Хоча в оновленому варіанті законопроекту йдеться про те, що онлайн-медіа можуть пройти добровільну реєстрацію, Нацрада матиме повноваження застосувати санкції, в тому числі до тих сайтів, які не зареєстровані як ЗМІ.



8. І головне. Проігноровано пропозицію НСЖУ спочатку зайнятися більш актуальними для сфери медіа проблемами: створити основи економічної незалежності роботи медіа, посилити захист журналістів, - а потім вже займатися регулюванням ".