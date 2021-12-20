Законопроект про державною мовою в школах: передвиборний маневр

На пленарному тижні розглянуть законопроект Максима Бужанського «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про навчання державною мовою в навчальних закладах», незважаючи на рекомендації комітету відхилити законопроект.
Автор ініціативи запропонував, щоб перехід шкіл з російської мови навчання на українську відклали з вересня 2020 року по вересень 2023-го.
На думку політолога Дмитра Васильєва, такі маневри пов'язані з наближенням передвиборної кампанії.
На його думку, законопроект, який був внесений в 2019 році в парламент, обговорюється саме зараз через наближення передвиборчої кампанії.
За його словами, законопроекти, спрямовані на обмеження вживання української мови, мають політичні цілі і націлені на мобілізацію виборців.
У той же час фахівець додав, що мовне питання в Україні викликає все менше емоцій, на певному етапі він стане неактуальним.
У той же час фахівець додав, що мовне питання в Україні викликає все менше емоцій, на певному етапі він стане неактуальним.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі