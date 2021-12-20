Законопроект про державною мовою в школах: передвиборний маневр

15:51 15 липень Київ, Україна

На пленарному тижні розглянуть законопроект Максима Бужанського «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про навчання державною мовою в навчальних закладах», незважаючи на рекомендації комітету відхилити законопроект.

Автор ініціативи запропонував, щоб перехід шкіл з російської мови навчання на українську відклали з вересня 2020 року по вересень 2023-го.

На думку політолога Дмитра Васильєва, такі маневри пов'язані з наближенням передвиборної кампанії.

«Мова - це питання національної безпеки і держави. Росія ще в царські часи, захопивши Україну, вкрала її ім'я, історію і викорінювала мову. Те, що Україна за часів своєї незалежності відновлює свою мову, - це абсолютно правильний історичний процес. Без мови немає держави, тому всі ініціативи, які йдуть від політиків, налаштованих, як русофіли, то вони дійсно проти України і державних інтересів », - прокоментував Васильєв.

На його думку, законопроект, який був внесений в 2019 році в парламент, обговорюється саме зараз через наближення передвиборчої кампанії. «Питання мови завжди виникає під час політичних кампаній і виборів для того, щоб мобілізувати виборців. У даній ситуації, це виборці ОТЗЖ та інших політичних сил, орієнтованих на русофільство », - уточнив політолог.

За його словами, законопроекти, спрямовані на обмеження вживання української мови, мають політичні цілі і націлені на мобілізацію виборців.



У той же час фахівець додав, що мовне питання в Україні викликає все менше емоцій, на певному етапі він стане неактуальним.