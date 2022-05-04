Закінчився порох у російських порохівницях

11:45 03 травня Київ, Україна

На сайті підприємства повідомляють, що завод спеціалізується на виробництві “високотехнологічної продукції для сучасних систем озброєння:

снаряди до комплексів протиповітряної оборони;

заряди до реактивних систем залпового вогню;

заряди двигунів підвісних ракет класу “повітря-повітря”;

стартово-розгонні ступені крилатих ракет, які запускають з підводних човнів;

стартово-розгонні ступені протикорабельних систем класу “повітря-земля”;

заряди до систем ближнього бою та артилерійського вистрілу з танків та САУ;

сферичні порохи для стрілецької зброї.

Також зазначають, що Пермський пороховий завод випускає вироби до систем “Тополь-М”, “Булава”, “Град”, “Корнет”, “Панцирь-С”, “Торнадо”.

Наразі обставини пожежі з’ясовує спеціальна комісія. Державна інспекція праці у Пермському краї повідомила, що розслідуванням на заводі зайнялася комісія на чолі з управлінням Ростехнагляду.

Пожежа сталася у будівлі з виробництва пластмас – у цеху спалахнули спецпродукти в упаковці. Вогонь охопив дах будівлі по всій площі, спалахнула навіть трава навколо будівлі.

Відомо, що загальна площа пожежі – 530 кв. м. Загинуло двоє співробітників – жінки 1963 та 1979 років народження. Ще одну жінку доставили в лікарню з опіками 99% тіла.

За однією з версій загиблі самі зробили підпал, щоб не випускати смертельну зброю, щоб росії не було чим воювати, а їхні рідні не потрапили під «добровільну» мобілізацію.