Закінчився порох у російських порохівницях

На сайті підприємства повідомляють, що завод спеціалізується на виробництві “високотехнологічної продукції для сучасних систем озброєння:
снаряди до комплексів протиповітряної оборони;
заряди до реактивних систем залпового вогню;
заряди двигунів підвісних ракет класу “повітря-повітря”;
стартово-розгонні ступені крилатих ракет, які запускають з підводних човнів;
стартово-розгонні ступені протикорабельних систем класу “повітря-земля”;
заряди до систем ближнього бою та артилерійського вистрілу з танків та САУ;
сферичні порохи для стрілецької зброї.
Також зазначають, що Пермський пороховий завод випускає вироби до систем “Тополь-М”, “Булава”, “Град”, “Корнет”, “Панцирь-С”, “Торнадо”.
Наразі обставини пожежі з’ясовує спеціальна комісія. Державна інспекція праці у Пермському краї повідомила, що розслідуванням на заводі зайнялася комісія на чолі з управлінням Ростехнагляду.
Пожежа сталася у будівлі з виробництва пластмас – у цеху спалахнули спецпродукти в упаковці. Вогонь охопив дах будівлі по всій площі, спалахнула навіть трава навколо будівлі.
Відомо, що загальна площа пожежі – 530 кв. м. Загинуло двоє співробітників – жінки 1963 та 1979 років народження. Ще одну жінку доставили в лікарню з опіками 99% тіла.
За однією з версій загиблі самі зробили підпал, щоб не випускати смертельну зброю, щоб росії не було чим воювати, а їхні рідні не потрапили під «добровільну» мобілізацію.
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