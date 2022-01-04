Закон про мову: що має знати бізнес

Отже, що має знати бізнес.

Бізнесу потрібно орієнтуватися на розділ V ЗУ «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Закон не поширюється на сферу особистих комунікацій.

За недотримання норм Закону можуть оштрафувати, розмір залежить від сфери порушення.

Також слід знати, що дати набрання чинності окремими нормами різні.

Закон про мову запрацював ще 16.07.2019 р., але окремі положення продовжують набувати чинності поетапно.

Ось графік набрання чинності нормами щодо використання української мови в різних сферах:

З 16.07.2019 р. — загальні правила використання в оголошеннях, зокрема тих, що містять публічну пропозицію укласти договір; вивісках, повідомленнях, написах та іншій публічно розміщеній звуковій та візуальній інформації.

З 16.07.2019 р. — освіта, публічні заходи (проведення українською зборів, конференцій, навчальних курсів, семінарів, тренінгів тощо).

З 16.01.2020 р. — реклама (телебачення, радіо).

З 16.01.2020 р. — реклама (телебачення, радіо). З 16.07.2020 р. — наука, медицина.

З 16.01.2021 р. — сфера обслуговування споживачів.

З 16.07.2021 р. — книги, культура.

З 16.01.2022 р. — ЗМІ (загальнодержавні та регіональні).

З 16.07.2022 р. — використання української мови в інтерфейсах комп'ютерних програм та інтернет-представництв (вебсайти, сторінки в соціальних мережах).

З 16.07.2024 р. — ЗМІ (місцевий рівень).

Яких сфер бізнесу це стосується.

Обслуговування клієнтів

Згідно зі ст. 30 ЗУ № 2704 усі постачальники товарів/робіт/послуг повинні обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари та послуги державною мовою.

Українську слід використовувати в сфері обслуговування, перевезень, харчування, освітній, науковій і медичній сферах, розважальній і сфері спорту, друкованих ЗМІ та інших публічних сферах, визначених у розділі V ЗУ № 2704.

Закон про мову в 2021 році: що зміниться з 16 січня в Україні?

«Мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова. Тому інформація про товари та послуги надається українською». Така стаття із Закону про мову набуває чинності з 16 січня 2021 року.

На які зміни чекати?

Підприємства, установи та організації усіх форм власності, підприємці мають обслуговувати та інформувати про товари і послуги (у тому числі через інтернет-магазини та інтернет-каталоги) українською;

виробники та продавці повинні надавати споживачам інформацію про свої товари, роботи чи послуги державною мовою.

інформація на цінниках, в інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню повинна бути українською. Водночас інформація державною мовою про товари та послуги може дублюватися іншими мовами.

обслуговувати клієнта можуть не державною, якщо на цьому наполягає сам клієнт. Важливе уточнення: це можливо, якщо є мова, якою можуть спілкуватися і покупець, і продавець.

в інформації про товари, роботи чи послуги державною можна використовувати слова, скорочення, абревіатури та позначень англійською мовою.

Чи будуть дотримуватися цієї вимоги закону?

Власники чи керівники закладів, які працюють у сфері обслуговування, мали б провести для працівників роз’яснювальну роботу щодо нововведення. Уповноважений із захисту державної мови може позапланово перевіряти, як дотримуються правил.

Ще одна новація — екзамен з української мови

Закон зобов’язує посадовців володіти державною мовою та використовувати її на роботі. Тепер кандидати на чиновницькі крісла складатимуть іспит на знання української. Насамперед екзаменуватимуть претендентів на посади мерів, міністрів, голів адміністрацій, керівників держпідприємств та прокуратур. Не складатимуть іспиту на знання мови кандидати в депутати.

Що ще варто знати?

Публічне приниження чи зневажання української може стати підставою для притягнення до юридичної відповідальності. Можуть покарати за навмисне спотворення державної в офіційних документах і текстах, а також за створення перешкод та обмежень у її застосуванні. Дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування та релігійних обрядів.

Шануйте українську мову!