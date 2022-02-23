Закон про відкриття ринку землі може обернутися катастрофою

Конституційний суд повинен скасувати земельний закон, тому що земля належить народу, і тільки він має право вирішувати доцільність відкриття ринку землі.
Я вважаю, що такі доленосні речі повинні виноситися на всеукраїнський референдум. А цього зроблено не було. І не дивно, адже відповідно до соцопитувань, 70% українців ПРОТИ відкриття ринку землі. Що стосується власників земельних паїв, то з них тільки 20% хочуть продати свою власність. Тому монобільшість, в змові з іншими партіями (які також підпорядковані західним управлінцям), не стали виносити це питання на референдум.
Думаю, Конституційний суд ухвалить справедливе рішення, тому що в наявності - порушення низки конституційних норм. Крім того, що закон був прийнятий в кінці березня з порушенням регламенту, сам його текст містить цілу низку невідповідностей Конституції України. Зокрема, статтям 13 і 14, згідно з якими земля як об'єкт права власності українського народу є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави.
Зараз ми спостерігаємо відтягування засідання суду (КСУ сьогодні відклав розгляд конституційності закону про ринок землі через відсутність представника президента в КСУ Федора Веніславського, який є учасником провадження - ред.), Адміністрація президента не надсилає свого представника. Таким чином, питання зависло в повітрі.
Якщо закон про відкриття ринку землі не скасують, наслідки будуть катастрофічними. Ми перетворимося в ресурсний придаток для транснаціональних корпорацій, оскільки землі за безцінь будуть скуплені великим міжнародним капіталом (для цього в законопроєкті прописані "лазівки", а саме - можливість банкам скуповувати землі в необмеженій кількості), а також українським олігархатом. Дрібним і середнім фермерам, які формують основу економіки в розвинених європейських країнах, в Україні місця не буде.
Чи зможуть вони конкурувати з агрохолдингами, які володіють мільярдами? Відповідь очевидна. Вони платять податків - майже половину свого доходу! Держдотацій немає, кредитів немає. Ми бачимо, що монобільшість сьогодні повністю діє під диктування іноземного капіталу, який, по суті, його шантажує ".
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