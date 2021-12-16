Закон про опозицію збалансує політичну дискусію

«Такий закон потрібен, оскільки дуже часто опозиційні фракції не мають можливості реалізовувати свою виборчу програму, тому що у них немає можливості пропонувати свої законопроекти до порядку денного і, відповідно, зал їх не голосує. Є окремі випадки, коли окремі депутати опозиційних фракцій є співавторами законопроектів, які ініціює правляча більшість і є поодинокі випадки, наприклад законопроект «Батьківщини» про тимчасові слідчі комісії. Однак, як правило, у опозиції немає реальної можливості пропонувати свої законопроекти », - сказав Биков.

Разом з тим, експерт зазначив, що таке регламентування розгляду законопроектів, в загальному, позитивно вплине на дискусію в парламенті

«Фактично, цей законопроект передбачає, що буде день, коли будуть розглядатися законопроекти опозиції. Це буде позитивним кроком і для влади, оскільки, якщо опозиція буде виносити безглузді законопроекти, то це продемонструє і те, яка недолуга сама по собі опозиція », - додав експерт.

Биков пояснив, що в той час, як в парламент виникає таке явище, як «законодавчий спам», то в кожній фракції є безліч ініціатив, які він хотів би винести в сесійний зал.



Нагадаємо, законопроект про опозицію і відносинах коаліції і опозиції почали готувати в Верховній раді з травня цього року.



Голова депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пообіцяв, що закон про опозицію буде прийнятий.