Закон про опозицію збалансує політичну дискусію

На думку глави Інституту публічної політики та консалтингу Сергія Бикова, закон, який регулюватиме діяльність опозиції створить баланс в дискусіях.
Разом з тим, експерт зазначив, що таке регламентування розгляду законопроектів, в загальному, позитивно вплине на дискусію в парламенті.
Биков пояснив, що в той час, як в парламент виникає таке явище, як «законодавчий спам», то в кожній фракції є безліч ініціатив, які він хотів би винести в сесійний зал.
Нагадаємо, законопроект про опозицію і відносинах коаліції і опозиції почали готувати в Верховній раді з травня цього року.
Голова депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пообіцяв, що закон про опозицію буде прийнятий.
Нагадаємо, законопроект про опозицію і відносинах коаліції і опозиції почали готувати в Верховній раді з травня цього року.
Голова депутатської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія пообіцяв, що закон про опозицію буде прийнятий.
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