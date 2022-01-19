Закон “про олігархів” діятиме за межами України

Закон “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті”. Це повна назва закону "про олігархів", який був розроблений та прийнятий командою Зеленського. Він має запрацювати до кінця травня 2022 року. Завдяки закону РНБО зможе чітко визначати, хто є олігархом, а хто ні, дотримуючись критеріїв, прописаних у ньому.

Тепер Володимир Зеленський вирішив піти далі і не дати можливості нормально жити злодіям та хапугам України за межами країни. Він доручив РНБО розробити механізм, який на законодавчому рівні зможе обмежувати діяльність олігархів за кордоном.

Таким чином президент України вирішив позбавити "бізнесменів при владі" всього. Війна з олігархами набирає обертів і проти Зеленського знову можуть підняти шквал невдоволення у медіапросторі. Втім, це свідчить про те, що президент все робить правильно.