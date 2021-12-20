Закон про медіацію: чи потрібні нові шляхи вирішення конфліктів

20:43 15 липень Київ, Україна

Прийнятий Верховною Радою законопроект "Про медіацію" буде визначати, в яких випадках можна застосовувати процедуру

врегулювання конфлікту (спору).

Директор з питань наукового розвитку Центру політико-правових реформ Микола Хавронюк вважає, що механізму медіації дозволить розвантажити судову систему і вирішувати конфлікти іншим способом.

«Над проблемою розвитку медіації українські вчені працювали вже не один рік, може десять чи двадцять. Введено нормальні схеми для здійснення медіації, тому вона приживеться. Медіація дуже важлива в контексті розвантаження судів і вирішення конфліктів, в тому числі і між юридичними особами », - зазначив Хавронюк.

На його думку, рішення конфліктів через механізм медіації скоротить також час при вирішенні спорів.

«Залишається і медіація, і система третейських судів. Частково це накладається один на одного, але в цілому медіація передбачає узгодженість сторін, в якій медіатор не виступає в ролі судді. Він просто зводить сторони і пояснює їм можливості, які у них існують, і що станеться, якщо вони не скористаються цими можливостями добровільно і тоді їм доведеться звертатися до судів, пройти довгий шлях », - пояснив Микола Хавронюк.

Підсумовуючи, він додав, що послуги медіації повинні пропонувати приватні структури, а держава повинна відсторонитися від цього.