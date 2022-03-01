Закон "Про медіа" повинен консолідувати медіа-спільноту, а не навпаки

18:05 06 жовтень Київ, Україна

Парламент може прийняти законопроєкт "Про Медіа", до якого було дуже багато питань, вже на цій сесії.



Своєю думкою про цей документ поділилася член Ради з питань свободи слова при президенті Володимирі Зеленському, ексзаступниця міністра інформполітики, радниця міністра оборони (2014-2015) Тетяна Попова.



"У законопроєкт про медіа закладено низку позитивних моментів. Ми повинні були прийняти цей закон ще у 2016 році.



Зараз робота медіа регулюється чинним законодавством, явно застарілим і таким, що не відповідає сучасному економічному і технологічному розвитку. Немає єдиних стандартів і правил для гравців медіаринку. Відповідно - немає здорової конкуренції.



Все це спробували прописати в законопроєкті 2693-д. Але редакція документа від 02.07.2020 викликала серйозну критику.





При підготовці законопроєкту депутати Комітету з гуманітарної та інформаційної політики (і ті, хто готував їм законопроєкт) поговорили з представниками радіо, ТБ. Але не обговорили документ з українськими онлайн-ресурсами. З сайтами. Їхні інтереси представляють, зокрема, Національна спілка журналістів України (НСЖУ), Асоціація медіа-бізнесу. Їх, на жаль, не вислухали. Або, вислухавши, не прийняли їхні рекомендації.

В результаті є чимало зауважень: і щодо занадто великих повноважень Нацради, і щодо підстав для анулювання ліцензії і скасування реєстрації суб'єктів у сфері медіа, і інших...



А тому з боку представників медіа чітко прозвучали сигнали про необхідність доопрацювати текст законопроєкту "Про ЗМІ" перед його розглядом Верховною Радою в першому читанні.



Вважаю, що для спокійного ухвалення цього закону важливо, щоб рекомендації українських онлайн-ресурсів (і не тільки їх) були враховані.



Як питання буде вирішуватися далі, мені важко сказати. На мій погляд, законопроєкт про медіа повинен об'єднувати медіа-спільноту, а не навпаки. Поки, як я розумію, робота над ним триває. І до місцевих виборів він навряд чи буде прийнятий".