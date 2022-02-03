Затримано провокаторів масових заворушень

Київські поліціянти затримали 31 січня групу людей, які звернулися до організаторів проплачених мітингів. Замовники мали при собі бутафорську кров, фаєри, вогнегасники та шини. Предмети мали послужити “реквізитом” під час сутичок із правоохоронцями.

Після затримання злочинців стало відомо, що вийшовши на організаторів мітингів, замовників збентежила висока ціна і вони відклали свій захід. Крім того, злочинці мали у своєму розпорядженні додаткову групу "підстраховки", яка, за словами правоохоронців, могла використовуватися для більш важких зіткнень з використанням вогнепальної зброї та вибухових пристроїв.

У січні на злочинців порушили кримінальні справи. Наразі триває розслідування та ретельно перевіряється зв'язок осіб з Російською Федерацією. Ймовірно, що головними замовниками заворушень є співробітники спецслужб у Кремлі. Це дуже логічно на тлі останніх подій. Водночас, окрім кібератак, Росії не вдалося реалізувати низку гібридних атак проти України, щоби послабити внутрішню обстановку в країні.