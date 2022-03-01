Завдання Кремля - ​​максимально "розкрутити" ситуацію по кордонах колишнього СРСР

20:07 06 жовтень Київ, Україна

Росія намагається дестабілізувати ситуацію в країнах пострадянського простору, ситуація в Киргизстані відбувається за аналогією з Білоруссю.

Про це заявив експосол України в Білорусі, український дипломат Роман Безсмертний.

«До всіх процесів, які відбуваються сьогодні на пострадянському просторі, Росія має безпосереднє відношення, в тому числі до того, що відбувається в Киргизстані. Процеси в Нагірному Карабасі, Білорусі і, знову ж, в згаданому Киргизстані, або ж відкрито, або «в темну» запущені російською стороною з метою підняти власну значущість, як «поліціянта» на пострадянському просторі і показати, що на цій території без РФ нічого не вирішується», - заявив колишній посол України в Білорусі.

У масштабах Киргизстану роботи російських диверсійних груп досить.

«Крім того, з огляду на наявність у Кремля приватної армії «Вагнер», яка рекрутувала людей по території всього колишнього Радянського Союзу, яка створила окремі групи в республіках Середньої Азії, ситуація в Киргизстані може розвиватися будь-яким способом. Ключове завдання Кремля в Киргизстані сьогодні і по території впливу всього колишнього СРСР - це дестабілізація», - зазначає політик.

Так «приручають» Пашиняна, так зараз будуть приручати керівництво Киргизстану, те ж саме робить Кремль в Білорусі.



«Сьогодні завдання РФ полягає в тому, щоб максимально «розкрутити» ситуацію по кордонах колишнього СРСР таким чином, щоб без Росії, без нової умовної Ялтинської конференції, вибудувати новий світовий порядок було неможливо. Ініціатива Путіна, висловлена на Генасамблеї ООН (переговори членів Ради безпеки ООН про майбутнє світу - ред.), - є стратегічною метою Росії, альтернативу висловили Меркель і Макрон, вони пропонували зберігати стабільність», - додав Роман Безсмертний.



У Киргизстані напередодні, 4 жовтня, пройшли парламентські вибори, за підсумками яких лише чотири партії з 16 потрапили в Жогорку Кенеш. До вечора представники партій, що програли, вийшли на мирний мітинг із заявою про незгоду з підсумками виборів.



Виступи на вулицях Бішкека тривають. 5 жовтня в столиці Киргизстану спецпідрозділ почав розгін мітингу в центрі столиці, учасники якого виступають проти підсумків парламентських виборів, що відбулися в країні.