Завдання Кремля - ​​максимально "розкрутити" ситуацію по кордонах колишнього СРСР

Росія намагається дестабілізувати ситуацію в країнах пострадянського простору, ситуація в Киргизстані відбувається за аналогією з Білоруссю.
Про це заявив експосол України в Білорусі, український дипломат Роман Безсмертний.
У масштабах Киргизстану роботи російських диверсійних груп досить.
Так «приручають» Пашиняна, так зараз будуть приручати керівництво Киргизстану, те ж саме робить Кремль в Білорусі.
«Сьогодні завдання РФ полягає в тому, щоб максимально «розкрутити» ситуацію по кордонах колишнього СРСР таким чином, щоб без Росії, без нової умовної Ялтинської конференції, вибудувати новий світовий порядок було неможливо. Ініціатива Путіна, висловлена на Генасамблеї ООН (переговори членів Ради безпеки ООН про майбутнє світу - ред.), - є стратегічною метою Росії, альтернативу висловили Меркель і Макрон, вони пропонували зберігати стабільність», - додав Роман Безсмертний.
У Киргизстані напередодні, 4 жовтня, пройшли парламентські вибори, за підсумками яких лише чотири партії з 16 потрапили в Жогорку Кенеш. До вечора представники партій, що програли, вийшли на мирний мітинг із заявою про незгоду з підсумками виборів.
Виступи на вулицях Бішкека тривають. 5 жовтня в столиці Киргизстану спецпідрозділ почав розгін мітингу в центрі столиці, учасники якого виступають проти підсумків парламентських виборів, що відбулися в країні.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі