Навіщо країні Бюро економічної безпеки

19:25 03 вересень Київ, Україна

На зміну податковій міліції прийшло Бюро економічної безпеки, тепер це відомство буде курувати розслідування фінзлочинів.

На думку політолога Олега Лісного, окремий орган для розслідування економічних злочинів збалансує правоохоронну систему, однак повинен буде продемонструвати швидкі результати, отримати довіру суспільства.

«Сподіваюся, що в інших правоохоронних органів заберуть економічну складову, я маю на увазі СБУ, і сконцентрують такі справи в єдиному відомстві, але оптимізм стриманий. За останні роки створено дуже багато нових правоохоронних органів, але, на жаль, поки що в боротьбі з корупцією, і з організованою злочинністю особливих результатів ми не маємо», - сказав Лісний.

Він додав, що новий правоохоронний орган повинен показати результат, щоб отримати довіру, оскільки за останні роки антикорупційні органи не продемонстрували швидких успіхів.

«Про очікувані результати говорити рано, але головне, щоб цей орган був створений не просто для піару або в політичних цілях. Головне, щоб ті гроші, які будуть виділяти на кожного співробітника, окупалися сторицею. Тому що, наприклад, антикорупційні органи обіцяли багато, але достатньо дорого обходяться суспільству», - підсумував Олег Лісний.

Законопроєкт представив голова фінкомітету ВР Данило Гетманцев.