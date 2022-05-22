Навіщо радники, коли їх не слухають

Радники – це люди, які надають обґрунтовані поради у певних сферах діяльності. Посади радників є як у комерційних, приватних організаціях, так і є державні радники. І у президента будь-якої країни є радники з різних питань. Але чомусь не всі президенти прислухаються до своїх радників…

Радники президента росії володимира путіна попереджали його про ризики відкритого вторгнення в Україну. Йому давали "більш обережні поради" і неодноразово зазначали, що варіант тотального вторгнення потребує значно ретельнішої оцінки. Однак глава кремля не послухав своїх радників.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Буданов в інтерв'ю The Wall Street Journal. За його словами, путін проігнорував рекомендації, обравши найгірший для себе варіант.

"Мене дивує російська дурість. З усіх варіантів, які були у путіна перед початком війни, він обрав для себе найжорстокіший і найгірший варіант. Російські фахівці неодноразово попереджали його, що цей варіант останній, і його потрібно дуже ретельно оцінювати. Вони мали набагато кращі варіанти для нього. Тепер ми бачимо результат", – наголосив Буданов.

Генерал пояснив, що російське командування має досить інформації про реальну ситуацію в Україні, зокрема, про ЗСУ та настрої суспільства, оскільки приблизно 40% командирів у рф – родом з України.

За словами Буданова, росія має можливості продовжувати воювати принаймні до кінця року. Але війна вже стала стратегічною поразкою для росії та її лідера путіна.

"путін в абсолютному глухому куті. Він не може зупинити війну і не може її виграти. Він не може перемогти з об’єктивних причин. І щоб зупинити це, він повинен визнати, що росія зовсім не така сильна і велика держава, яку він хотів зобразити", – сказав Буданов.

За його словами, путін зіткнеться з загрозою зсередини росії, як тільки його неспроможність завоювати Україну стане очевидною.

"Якщо вони нарешті зрозуміють, що цар не такий великий і могутній, як він себе представляє, це буде крок до знищення державності сучасної росії", – зазначив Буданов.

Як повідомляв Obozrevatel, путін зважився на повномасштабне вторгнення в Україну після обряду з шаманами. Він скасував первісний план голови російського генштабу валерія герасимова.

Хотів створити імперію, стати царем, а наразі… старіючий дід, який боїться власної тіні та якого проклинають разом з його дітьми, оточенням та зомбованим народом.