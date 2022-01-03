Навіщо потрібен Всеукраїнський музичний профспілка

20:52 26 серпень Київ, Україна

Важливим аспектом кожної країни є культура, без неї неможливо існувати, як національне ціле. Тому українські артисти і продюсери створили Всеукраїнський музичний профспілка, це важлива і потрібна ініціатива.

Так вважає піаніст-віртуоз Євген Хмара



"Завжди була, є і буде сила в єдності, коли люди об'єднуються і рухаються в одному напрямку. Питання, в наступному: а що повинна почути влада? Або - наскільки у країни є ресурс, щоб підтримати зараз культуру?



У кожній галузі існують профспілки, які захищають і лобіюють інтереси своїх членів. Галузь культури, і зокрема музики, не повинна бути винятком. Тому, глобально я підтримую цю ініціативу. Головне, щоб держава чуло ті меседжі, які ця профспілка буде намагатися донести.



Але в якісь глобальні дотації я не сильно вірю. Зараз настільки багато дірок в бюджеті країни, що не варто особливо сподіватися, що влада когось підтримає ".