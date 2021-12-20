Навіщо Москва активізувала протести в Білорусі

14:00 10 серпень Київ, Україна

Москва бере безпосередню участь в процесі радикалізації протестів в Білорусі, з метою максимально послабити і дискредитувати Лукашенко на Заході.



У Росії певні інтереси в геополітичних і економічних переговорах з Мінськом, саме тому Москва задіяла проект - лідерів опозиції.



Про це заявив старший аналітик Вільнюського інституту політичного аналізу Марюс Лаурінавічюс.

«Рука Москви в протестах в Білорусі очевидна, саме Кремль мобілізував громадянське суспільство. Так, люди втомилися від режиму Лукашенка, вплинув і криза COVID-19, коли Лукашенко просто знущався над родичами людей, які вмирали від пандемії. Велике народне невдоволення, але в той же час, для того, щоб люди не тільки були незадоволені, але вийшли боротися проти режиму, потрібна мобілізація - саме це зробила Москва своїм проектом по створенню білоруської опозиції в особі Тіхановском, Цепкало і Бабарика. Всі троє явно пов'язані з Кремлем і це дуже добре диригував російськими спецслужбами проект. Навіть після того, як їх не допустили до виборів, поява тріо жінок є продовженням того ж московського проекту. Тут же і поява політтехнолога Шклярова, який як мінімум в Литві, пов'язаний відомим близьким до Кремля технологом тусовой », - вважає експерт.

«У той же час, я не бачу прагнення Кремля усунути Лукашенка, немає активностей, спрямованих на повалення режиму. Більш того, я не бачу стратегічної потреби для Кремля скидати існуючий в Білорусі режим, адже саме Лукашенко і є найголовнішим кандидатом Москви, в якого багато років інвестували і який відповідає цілям Кремля в Білорусі. Все це робиться, щоб максимально послабити білоруського президента для досягнення потрібних Росії результатів в геополітичних і економічних переговорах з Мінськом, зокрема, зі створення "союзної держави". Друга стратегічна задача Кремля - спровокувати ескалацію протестів, побиття активістів і подальшу дискредитацію Олександра Лукашенка на Заході, позбавити його можливості маневру в бік Європи і США », - зазначив Маріус Лаврінавічус.