08:28 29 вересня Київ, Україна

Підвищення пенсійного віку в росії у 2018 році, невдовзі після переобрання “всіма улюбленого диктатора”, остаточно дало переконатися, що люди старшого покоління не потрібні кремлю, адже їм необхідно виплачувати пенсії, а доходів державі вони не приносять. Водночас пенсіонери є одним із основних електоратів путіна, адже вони є головними споживачами пропаганди. Тому, напередодні президентських виборів у росії 2024 року, кремль вирішив подбати про старше покоління.

"Російських пенсіонерів необхідно підтримати за допомогою продуктових карток та безкоштовної їжі, у якої закінчується термін придатності". Такого висновку дійшли експерти Фінансового університету при уряді рф. Вони вказують, що більшу частину своїх грошей літні росіяни витрачають на їжу та товари першої необхідності, а саме на ліки.

На “загнивающем Западе” пенсіонери отримують пенсію та пільги від держав, достатні, щоб утримувати сім'ї та кілька разів на рік літати за кордон на відпочинок. Не йдеться про те, щоб люди похилого віку стояли перед вибором – купити зайвий буханець хліба чи ліки від тиску, щоб витримати черговий “прийом” соловйова на вечерю. Таке життя, очевидно, для російських пенсіонерів є “сатанинським” чи негідним.

Якщо продуктові картки та прострочка з магазинів є достатньою мотивацією, щоб у черговий раз проголосувати за ботоксного діда, то, можливо, якщо в кремлі вирішать зменшити висоту сміттєвих баків, щоб легше було діставати до дна, пенсіонери віддадуть свої голоси достроково. Дійсно, турбота в росії про старше покоління не має аналогів у світі. Є чим пишатися.