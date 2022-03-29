За війну з Україною: «Вова, Гаага чекає»

Активісти вивели на стіни посольства РФ зображення «Кремля, що палає», а також тримали плакати з написами: «Вітаємо нашу збірну з перемогою!», «Гаага чекає», «Россия без будущего из-за шизофрении Путина», «Президента РФ пора списывать - чем дальше, тем хуже», «Путин - х**ло!», «Россияне – очнитесь» та інші.

Організатор акції Юрій Федоренко, який очолює громадську організацію «АРДІС» (Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод), пояснив, що мета акції полягає у тому, аби «пан Путін не забував, що рано чи пізно його очікує Гаага»

Федоренко зазначив, що бажає Путіну здоров'я, щоб він «дожив до того моменту, коли буде суд в Гаазі, послухав вирок і відсидів кожен день з тих років, які йому винесе суд»..

Хоча активістів було не багато, акція була цікавою, неординарною, Росії нагадали, що вона «не братський народ для України, а ворог», Росією управляє диктатор-шизофреник, якого чекає суд в Гаазі.

Також активісти підтримали Національну збірну України з футболу, яка перемогла збірну Швецію та вийшла до 1/4 фіналу: «Вітаємо нашу збірну з перемогою!».

Крім того, активісти встановили дві потужні аудіоколонки, з яких гучно лунала україномовна патріотична рок-музика. Деякі пісні були присвячені українським захисникам, воїнам-кіборгам та волонтерам.

Акція пройшла спокійно, без провокацій.