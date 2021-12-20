"За те, що ви є" - причини затримання кримських татар

Едем Семедляєв – кримськотатарський адвокат, який заступився за свого співвітчизника у правовому контексті. За це його затримали і вимагали роздягнутися. Після відмови правозахисника заарештували на 12 діб і зобов'язали виплатити 4 тис. штрафу компенсації.

23 листопада Семедляєв мав виходити зі спецприймача. Люди з усього Криму приїхали зустріти свого героя та захисника. Проте, за відомими тільки їм причинами, російські силовики почали затримувати українських громадян ще до виходу Семедляєва зі спецприймача.

Всього було затримано 31 особу, з них 10 жінок та 4 журналісти. Усіх їх доставили до Київського відділення поліції Сімферополя, звідки мають розвести різними ділянками.

Окупаційна влада настільки відчуває свою безкарність, що вже затримує людей “за те, що вони є”. Без пояснення причин, без суду, наслідків, без розпоряджень. Ні, розпорядження якраз таки будуть, і звинувачення також будуть висунуті, проте “заднім числом”, як це заведено робити у Кремлі.

Велика шана кримським татарам, що вони навіть у такій ситуації показують стриманість і не намагаються вирішити цей, огидний у всіх відносинах, вчинок за допомогою грубої сили. Хоча такий метод міг би спровокувати хвилю протестів по всьому Криму, оскільки окупантами залишається відверто незадоволеним великий прошарок населення півострова.