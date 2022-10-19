«За батьківщину, за Путіна» – за що воюють росіяни

22:27 18 жовтня Київ, Україна

Зомбовані пропагандою, насильно мобілізовані, що біжать від заборгованості за кредитами, прості нацисти та ультраправі – збірна солянка армії агресора. За винятком нацистів і націоналістів, і навіть маніяків “повернених” на вбивствах, після прибуття фронт, мотивація російського солдата випаровується так само швидко, як і армійський бюджет осідає у кишенях Шойгу.

Прибуваючи в Україну, російський “Ваня” досить швидко прозріває – телевізор обманював, уряд обманював, військове керівництво обманювало та продовжує обманювати. Він не воює з НАТО, яке нібито “мало розпочати війну проти Росії, якби та не почала її раніше”; не воює з “укронацистами”, які “намагають росіян і їдять російських дітей на сніданок”; він не знищує "біолабораторії, в яких створили голубів-вбивць, для винищення виключно росіян". Більше того, “Ваня” починає розуміти, що він нікого не звільняє і навіть не захищає, як йому навіяла пропаганда та військове керівництво. Місцеві жителі називають його загарбником та окупантом, а хтось навіть намагається отруїти, підсипаючи отруту в їжу. “Ваню” навколо чекає смерть і він навіть спати не може спокійно, по-перше, від постійного голоду через погане забезпечення, по-друге, через дронів, що постійно літають у небі, і скидають на його голову гранати незалежно від часу діб. Тому, “Ваня” починає замислюватися – “а навіщо я тут?”.

Відповідь на це питання настільки ж проста, наскільки і дурна – заради Путіна. Людина вигадала собі альтернативну реальність, де він "великий збирач земель російських", вирішив, що вся планета Земля це "російська земля" і почав війну. Згідно з прогнозами, його рейтинг до 2024 року мав знизитися до межі, яка не дозволила б йому виграти президентські вибори.. Фальсифікації перевищили б немислимих масштабів, що призвело б до масштабних хвилювань.

“Маленька переможна війна” – вирішив подумки дід і повторно ввів війська в Україну. Дійсно, втіливши в життя цей божевільний план, популярності Путіну вистачило, щоб залишатися при владі до кінця свого нікчемного життя. Крім того, він отримав доступ до ресурсів України, які трансформував би в нові палаци та яхти.. А “Ваня”, тим часом, отримав би блискучу медальку на груди і подався додому, рубати дрова та брати кредити, щоб зібрати своїх дітей до школи.

Але ж українці це не росіяни. Ні смерть, ні розруха їх не лякають так сильно, як рабство. Тому "маленької переможної війни" не вийшло. Україна дала відсіч такої сили, що навіть кремлівська пропаганда не зуміла впоратися з таким тиском. На жаль "Ваня", з дитинства навчений служити і підкорятися, навіть усвідомивши весь жах свого становища, не в змозі щось зробити. Звичайно, він якийсь час судомно намагається вхопитися залишками свідомості за пропаганду, що він, нібито, "бореться за праву справу", але в результаті приходить до невтішного для себе висновку - "я воюю за Путіна, який став для мене батьківщиною".