“Всі наші та іноземні політики, які розповідають про нібито громадянську війну в Україні, про неукраїнський Крим, мають відповідати. Це точно не про свободу слова, а про сприяння агресору. На жаль, навіть на восьмому році війни в Україні перебувають політики, які цього не розуміють. Тому пропонуватимемо зміни до Адміністративного кодексу про відповідальність за публічне заперечення агресії Російської Федерації проти України”, - заявив Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України.

Варто зазначити, що закон поширюватиметься лише щодо політичних діячів. Саме вони можуть своїми висловлюваннями надавати підтримку Росії та лобіювати інтереси агресора. Якщо врахувати, що тільки партія ОПЗЖ виступає за підтримку відносин з Кремлем, оскільки на чолі її стоїть кум Путіна, то закон має допомогти або прикрити їм роти або наповнити скарбницю грошима. Залишилося тільки розробити план дій, на випадок, коли члени опозиційної партії не сплачуватимуть штрафи, адже з урахуванням їхньої репутації, такий варіант подій вкрай ймовірний.