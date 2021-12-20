За що Україна отримає 700 мільйонів доларів від МВФ

Перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко повідомила, що країна отримає другий транш від МВФ у розмірі 700 млн доларів. Ці гроші будуть направлені на ліквідацію наслідків коронавірусної інфекції.

Свириденко також зазначила: “Отриманню траншу Україною передував значний прогрес, який показала наша держава. Реалізація низки структурних реформ. Йдеться насамперед про реформу в судовій сфері, антикорупційну політику, посилення незалежності Національного банку України”.

Нашій країні справді вдалося реформувати багато спектрів управління. Це велике досягнення, про що свідчить, зокрема, виділення додаткових кредитних коштів від МВФ.

Головне, щоб ухвалені реформи справді працювали, а закони виконувались, а за невиконання законів люди, незалежно від їхнього становища, несли заслужене покарання. Те ж стосується і кредиту – головне, щоб гроші справді пішли “на ліквідацію наслідків пандемії”. Корупція в Україні досі залишається на високому рівні і як би ми не намагалися її побороти, знайдуться люди, які готові “вдавитись” за купюри та прикласти “руки до чужого”.