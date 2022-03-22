Явка в другому турі буде значно нижчою

18:25 27 жовтня Київ, Україна

Ґрунтуючись на досвіді минулих років і складній епідеміологічній ситуації, явка у другому турі на місцевих виборах буде нижчою, ніж в першому.

Про це заявив політолог Володимир Фесенко.

"Мій прогноз, що точно буде менше ніж 30%. Це пояснюється дуже просто, оскільки значна частина виборців, які голосували за інших кандидатів, які не пройшли до другого туру, вони просто не прийдуть на вибори", - розповів Фесенко.

За його словами, якщо розглядати Київ, то частина виборців може прийти проголосувати проти Олександра Попова.

"Мотивація буде (проголосувати - ред.) не стільки за Кличка, а проти Попова", - пояснив політолог.

Однак, Фесенко зазначив, що, в цілому, значна частина виборців, чиї кандидати не пройшли до другого туру, просто не прийдуть на вибори.



Нагадаємо, явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня склала 36,88%.