Явка в другому турі буде значно нижчою

Ґрунтуючись на досвіді минулих років і складній епідеміологічній ситуації, явка у другому турі на місцевих виборах буде нижчою, ніж в першому.
Про це заявив політолог Володимир Фесенко.
За його словами, якщо розглядати Київ, то частина виборців може прийти проголосувати проти Олександра Попова.
Однак, Фесенко зазначив, що, в цілому, значна частина виборців, чиї кандидати не пройшли до другого туру, просто не прийдуть на вибори.
Нагадаємо, явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня склала 36,88%.
Нагадаємо, явка виборців на чергових місцевих виборах 25 жовтня склала 36,88%.
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