Ядерна зброя росії – блеф

Випробування російського підводного диво-безпілотника "Посейдон", здатного нести ядерний заряд, провалилися. Кораблі, які мали випробувати нову зброю, повернулися до порту з полігону, навіть не запустивши безпілотник. Путін анонсував появу "диво-зброї" майже п'ять років тому. "Посейдон" нібито може пересуватися зі швидкістю 200 вузлів "на міжконтинентальну дальність". А сумнозвісний пропагандист соловйов взагалі обіцяв “потопити” Велику Британію одним пострілом «Посейдона».
Але як і «Сармат», і «Армата» й інші нісенітниці з галузі “аналогів немає”, російський ядерний дрон не більше, ніж страшна казка на ніч для зомбованих пропагандою. Це лише прототип, мрії божевільних старців кремля, придумані, щоб ними лякали ручні пропагандисти.
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