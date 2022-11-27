Ядерна зброя росії – блеф

20:27 27 листопада Київ, Україна

Випробування російського підводного диво-безпілотника "Посейдон", здатного нести ядерний заряд, провалилися. Кораблі, які мали випробувати нову зброю, повернулися до порту з полігону, навіть не запустивши безпілотник. Путін анонсував появу "диво-зброї" майже п'ять років тому. "Посейдон" нібито може пересуватися зі швидкістю 200 вузлів "на міжконтинентальну дальність". А сумнозвісний пропагандист соловйов взагалі обіцяв “потопити” Велику Британію одним пострілом «Посейдона».

Але як і «Сармат», і «Армата» й інші нісенітниці з галузі “аналогів немає”, російський ядерний дрон не більше, ніж страшна казка на ніч для зомбованих пропагандою. Це лише прототип, мрії божевільних старців кремля, придумані, щоб ними лякали ручні пропагандисти.