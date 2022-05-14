Ядерна війна переноситься на літо

Доки у нас будуть обиратись на високі посади лиходії та лицеміри, доки домінування взаємодії у суспільстві буде визначатись не принципами відкритості, транспарентності, демократії та свободи доти на рівні держав ніяких змін не відбуватиметься. Мало часу залишилось до змін. Чи зробимо висновки?!!! Створивши умови у світі, що призвели до сьогоднішньої ситуації, маємо розуміти, що наслідки того що може відбутись лежать на плечах відповідальності кожного громадянина цього світу. Кидаючи недопалок сигарети повз урну або ігнорування допомоги у навіть незначній ситуації ми наближаємо катастрофу. І це Апокаліпсис. Адже закінчення життя людини це і закінчення для цієї людини цього світу. Напевно. Заглянемо в Історію. Тільки невелика частина людства починаючи з 18 століття почала цінувати людське життя. Відтоді глобально світ почав змінюватись, але доволі малими темпами. Саме дві великі світові війни загубили мільйони душ. А нескінченні локальні війни довели до відчуття безглуздості самого існування людини. Нові винаходи для кращого вбивства один одного йшли в ногу з розумінням, що чим більше вбито людей, тим ціннішим стає життя. Дорогу ціну ми заплатили щоби невелика частина суспільства могла жити у хороших будинках, гарно харчуватись, носити діаманти. Та якби у третього рейху вистачило б технологій щодо створення атомної бомби (час мав велике значення) світ, мабуть, сьогодні мав бути іншим. Ядерна війна могла початись і 62 року і 83 року минулого століття. Та скільки таких "могло" ми не знаємо ще. Це свідчення того, що намагаючись управляти життями інших ми втрачаємо контроль над власним. Іншими словами створюємо умови які надалі розвиваються без нашого відома. Але якби частина населення Землі не прагнуло розвитку не відбулись би хороші, як на мене, речі. Прогрес у всіх сферах зробив стрибок до глобалізації. Наступним кроком став доступ до інформації. Та бажання декого контролювати такий доступ до ресурсів та інформації надалі продовжує гальмувати людство та його просвітлення.

Та людина продовжує жити у речах які залишила після себе. Вона продовжує розвивати та впливати на багато речей навіть після своєї смерті, якщо щось змінила або створила своїми руками чи зусиллями за життя. І це, мабуть, найкраще що може бути - продовження добрих справ, якими ми сьогодні так часто користуємось...

Цілісне та повне усвідомлення природи реальності дає відповідь на важливе питання чи варто боятись Ядерного удару росії, чи варто боятись смерті...

В більшості своїй люди бояться самого життя. Прожитий щасливо день вартий безліч років сірого безальтернативного. В тому то цінність його, бо воно крупке й одночасно міцніше будь-якого металу (сьогодні наші Герої доводять це).

Нас чекає багато ще змін як негативних та позитивних. Маємо бути готові до них. Маємо вірити у Перемогу, у ЗСУ, в Україну. Головне РОБИТИ ВИСНОВКИ та починати творити ДОБРО! А путін зі своєю рускою армією та бомбами йде на@уй!

Далі буде...

Путін хворий раком сповіщають блогери. Як на мене, частина людства хворе досі!!!, оскільки війни та голод по сьогодні присутні на цій Землі яка має безліч ресурсів щоби дати безбідне і щасливе життя та розвиток усьому розумному. Відбуваються жахливі речі на мікрорівні (на ґрунті важкого життя), які сьогодні є нормою: від скандалів та істерик у сім'ях що поступово калічать наступне покоління до самогубств.