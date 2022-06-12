Я не бачу ваших рук. Частина перша. Мирний атом.

Продовжується райське життя верхівки та адміністрації українських АЕС. Висновків ніхто не робить. Змін ніхто не планує та й не очікує найближчим часом. Єдине, що насправді активно робиться, так це створюються передумови для безбідного та рабовласницького життя (засновується на приватній власності, яка своєю чергою створюється завдяки розкраданню державного, а значить бюджету платників податків).

Для рядового громадянина, щоби почати працювати на ХАЕС навіть прибиральницею, потрібно пройти декілька кіл "пекла" і долучитись до корупційної складової. Так, потрібно мати три вищі освіти й бажано за профілем, а саме розбиратись не тільки у митті підлоги й знищенні пилу, а і знати принципи роботи агрегатів на підприємстві (екзамени для персоналу що обслуговує проводить сам директор).

Але для вибіркових громадян, наприклад, такого собі пана на прізвисько Сісюков та його дружини, пощастило більше. Сьогодні коли йде війна і професійність та патріотизм є гіперважливими у будь-якій сфері, пан Сісюков долучився до "зеленого братства" (яке не секрет курується самим Коломойським) й після декількох років служби водієм у директора сьогодні став великим начальником. Заслужив чи пощастило? Не маючи відповідних знань у сфері куди його "поставили" він (пан Сісюков) залюбки розділив участь з деякими іншими такими собі колегами. Потягнув цей пан і свою дружину, відправивши на пенсію попередницю, яка очолювала відділ кадрів. Тепер вже точно на роботу будуть приймати тільки тих хто солідарний з рішеннями та діями "партії". Нові тренди сьогодення - з ким відпочиваєш, від того матеріальні блага маєш. Не секрет, що три будинки, які добудовуються, за важкі зароблені кошти пана Сісюкова та вищого керівництва ХАЕС зароблені трудовими мозолями та мізками (я тут з іронією...) всього за 2 роки (Ген директор А.Козюра був призначений на посаду в лютому 2020). А якщо серйозно, то "підіймаються" на закупівлі господарських потреб, корупції на трафіку електроенергії і якщо професійно перевірити, навіть існують налагоджені схеми в електронному документообороті, що теж дають відчутний профіт для цих бариг!

Захищаючись від зовнішнього агресора, ми не звертаємо уваги (бо, мабуть, більшості сьогодні не має діла до цього) на внутрішній фронт, який потерпає від зрад та шаленої корупції.

Секретні ухвали від керівництва в примусовому порядку оббирають (у всіх смислах) самих працівників ХАЕС. На неугодних, які виступають проти корупції та за безпеку самого підприємства, чиниться тиск від доган й зняття заробітної платні до кримінальних справ. І навпаки, тут ВАЖЛИВО: за не справний енергоблок, який буде стояти в ремонті ще рік (енергія від якого сьогодні так важлива Україні) керівництво ХАЕС відмазує один одного по принципу кругової поруки від кримінальної справи. Адже наслідком несправності стало ігнорування попередже нь інженерів. Головного інженера, який виконав незаконний наказ і який до цього пропрацював все життя на цій АЕС було звільнено тими хто віддав цей наказ.

Методиці корупції на підприємстві, працівники обіграли словами та словосполученнями, які можна записувати до словника руської фені: наприклад, "волохата рука", що означає по блату отримати те що тобі необхідне. Більше про це та оборудки у наступних статтях.

Та звертаюсь до читачів, з отриманої інформації, завдяки діям керівництва ХАЕС у нас були високі шанси отримати другий Чорнобиль ще до повномасштабної війни з росією, яка почалась 24 лютого 2022. І як вказував вище, вони "гади" відмазуються від того що натворили (по оформленим паперам все гаразд). Запевняю, що більше потрібно боятись не крилатих ракет, які декілька раз пролетіли над ХАЕС, а бомбу уповільненої дії колаборації непрофесійного корумпованого керівництва та нинішньої влади, яка або закриває очі або є активним учасником розпилу та розподілу сфер впливу.

Чи вдасться мені достукатись до когось цією статтею? Питання риторичне... Не на часі напевно.

Далі буде ...

Кому війна, а кому мирне небо, бо поряд не падають бомби та не стріляють.