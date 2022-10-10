Вибух на Кримському мосту – провал політичної системи путіна

Внаслідок вибуху на Кримському мосту обвалилося кілька прольотів дорожнього покриття, а також пошкодилося залізничне покриття. Проте, ввечері того ж дня агресор пустив пробний склад через міст, а сусідня лінія автомагістралі залишилася цілою. Ушкодження конструкції не зупинили рух через сполучну споруду, проте показали некомпетентність спецслужб рф.
Путін – чекіст. Він завжди віддавав перевагу колишнім дбістам при призначенні на високі політичні посади в сучасній росії. Колосальні суми із бюджету виділялися на спецвідомства. Путін надав їм безмежну владу в країні, і всі росіяни боялися чекістів, як і були впевнені в їхній перевазі над противником.
Вибух на Кримському мосту показав, що, незважаючи на тотальне стеження і контроль, в росію було ввезено або (що ще краще) зібрано тонни вибухівки, довезено до місця призначення та успішно приведено в дію особами, які залишилися непоміченими силовиками. Поки силовики складали фальшиві звинувачення, вираховували призвідників протестів, ловили студентів із плакатами “за мир”, у росії сформовано партизанський рух, учасники якого досі залишаються не ідентифіковані чекістами.
Путін заявив, що за вибухом стоїть СБУ. Тобто він фактично визнав перевагу українських спецслужб над ФСБ. І якщо у провалах на фронті легко вдалося звинуватити мо рф, то у випадку Кримського мосту винуватцями провалу є російські чекісти.
Та безмежна довіра бункерного діда, якою він наділив силовиків, виправдала себе лише у недоторканій та безмежній корупції, але не у забезпеченні безпеки країни. Це вкотре доводить, що абсолютно вся система влади та контролю у росії прогнила наскрізь.
Путін – чекіст. Він завжди віддавав перевагу колишнім дбістам при призначенні на високі політичні посади в сучасній росії. Колосальні суми із бюджету виділялися на спецвідомства. Путін надав їм безмежну владу в країні, і всі росіяни боялися чекістів, як і були впевнені в їхній перевазі над противником.
Вибух на Кримському мосту показав, що, незважаючи на тотальне стеження і контроль, в росію було ввезено або (що ще краще) зібрано тонни вибухівки, довезено до місця призначення та успішно приведено в дію особами, які залишилися непоміченими силовиками. Поки силовики складали фальшиві звинувачення, вираховували призвідників протестів, ловили студентів із плакатами “за мир”, у росії сформовано партизанський рух, учасники якого досі залишаються не ідентифіковані чекістами.
Путін заявив, що за вибухом стоїть СБУ. Тобто він фактично визнав перевагу українських спецслужб над ФСБ. І якщо у провалах на фронті легко вдалося звинуватити мо рф, то у випадку Кримського мосту винуватцями провалу є російські чекісти.
Та безмежна довіра бункерного діда, якою він наділив силовиків, виправдала себе лише у недоторканій та безмежній корупції, але не у забезпеченні безпеки країни. Це вкотре доводить, що абсолютно вся система влади та контролю у росії прогнила наскрізь.
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