Випад Кадирова проти Зеленського - частина стратегії РФ

19:28 20 липень Київ, Україна

Кадиров "раптом" згадав епізод з шоу студії Квартал 95, де його показали сумували і зажадав від президента України підтвердження вибачень, які Зеленський вже приносив йому, не будучи біля керма країни.

Ситуацію проаналізувала політтехнолог Катерина Одарченко:



"Це однозначно спосіб делегітимізації української влади. Росія веде проти України гібридну війну - і діє не тільки танками (на Донбасі), але і інформаційними методами. Головні меседжі Росії -" в Україні слабка влада, а у нас - сильна "," порівняйте імператора Путіна, який все контролює - і коміка Зеленського, який контролює мало що ".



Тому такого роду звернення - частина однієї загальної стратегії. Як є частиною стратегії і те, що після становлення Зеленського президентом в РФ почали показувати серіали і шоу з його участю, щоб сформувати певний дисонанс.



В даному випадку Кадиров виступає, як маріонетка Москви, а відповідь України в даному контексті нікого не цікавить. Для Росії головне - усіма способами продовжити розхитувати ситуацію в нашій країні, домагаючись повернення України в свою геополітичну орбіту ".