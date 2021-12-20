Вихід областей України із “червоної зони” вже близько

За словами міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, деякі регіони України можуть вийти з “червоної зони” епідеміологічної небезпеки вже наступного тижня: “Початок виходу регіонів із “червоного” рівня епіднебезпеки прогнозовано очікується наступного тижня. Є низка областей, у яких зменшився відсоток захворюваності, виписки почали стабільно переважати над госпіталізаціями, також знизився і відсоток зайнятих ліжок із киснем”.

Це хороші новини, проте Ляшко також сказав, що Вінницька область з 18 листопада, навпаки, лише потрапить у “червону зону”.

Попри це, прогноз про поступове поліпшення епідеміологічної ситуації в країні підбадьорює. Причиною тому стали і вчасно введені обмеження, які не дозволили критично перевантажити систему охорони здоров'я, і масова вакцинація, що триває, до якої люди почали ставитися з великим розумінням і довірою. Якщо відбуватимуться нові хвилі зараження коронавірусною хворобою, Україна знатиме, як ефективно з ними справлятися.