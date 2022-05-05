Вихід на кордони 2014 року

Заявивши про своє бажання стати членом Євросоюзу у грудні 2013 року, Україна, втративши території та не в силах повернути їх військовим шляхом, не могла дозволити собі розв'язати новий конфлікт, навіть коли зміцніла. Це суперечило вимогам європейських партнерів, які могли відмовити Києву у вступі до ЄС найближчим часом через його агресію.

Після початку повномасштабного вторгнення, Володимир Зеленський також підкреслив, що Крим не буде повернутий силовим шляхом, хоча про окуповані з 2014 року території ОРДЛО вже не йшлося. Водночас ці питання були предметом переговорів, і, представляючи країну цивілізованого світу, українська делегація не могла на них не бути і не намагатись знайти дипломатичне вирішення питання.

Проте рашисти не припиняли вчиняти військові злочини: ґвалтували, вбивали, крали дітей, депортували українців, застосовували заборонені боєприпаси тощо. При цьому Зеленський заявив, що якщо це продовжиться, Україна вийде з переговорів, а війну буде закінчено на полі бою.

Останнім часом про переговори нічого не чути. Відомо, що вони, нібито, щодня продовжуються в онлайн-форматі, однак, за великим рахунком, переговорами це назвати важко. Отже, систематичні порушення окупантами правил і звичаїв війни призвели до того, що їм тепер не вдасться зупинити битву, навіть коли до них нарешті дійде, що рашистська кампанія програна.

Початок постачання України західною зброєю у необмеженій кількості, яка відрізняється від перших постачань своєю смертоносністю, ефективністю та необхідністю, ставить хрест на планах кремля досягти хоч якихось політичних чи стратегічних успіхів на війні.

Очевидно, що маючи потужний військовий потенціал, який демонструватиметься на полі бою щодня українськими військовими, а також відмова від переговорів, у зв'язку із систематичними військовими злочинами рашистів та повна підтримка Заходу в цьому, не залишають вибору Україні, окрім повного повернення своїх територій до кордонів 2014 року. Це означає, що самопроголошені республіки залишаться лише на чорних сторінках історії нашої країни, а представники фсб ухвалили вірне рішення на початку війни, що продали нерухомість у Криму та виїхали звідти якнайшвидше.