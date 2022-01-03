Вибори в ОРДЛО: нереальні фантазії Кремля
19:24 21 серпень Київ, Україна
Під час чергового засідання ТКГ
представник Кремля і сепаратисти висунули українській стороні нову умову, в якому вимагають проведення виборів на території ОРДЛО
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Експерт з політики Олександр Солонтай наголосив, що навіть у разі внесення змін ВР до постанови про місцеві вибори забезпечити виборчий процес на окупованих територіях неможливо.
«Це нереальні фантазії, тому що там просто немає можливості формувати виборчі комісії. Та й взагалі вибори на окупованих територіях неможливі хоча б тому, що виборчі терміни запущені, територіальні комісії не сформовані і просто надолужити неможливо. Навіть якщо внести зміни до постанови, це нічого не змінить », - сказав Солонтай.
Він додав, що умови Росії про блокування всіх інших процесів щодо врегулювання конфлікту в разі відмови України проводити вибори в ОРДЛО ні на що не вплинуть, тому що робота в усіх форматах і без цього заблокована.
«Їх умови смішні, оскільки і так не проводяться нормандские зустрічі, і наші полонені перебувають в Росії. Це безглузді пропозиції по боку Кремля », - зазначив Олександр Солонтай.
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