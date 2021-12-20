Вибори в Білорусі: Україні потрібно бути в нейтралітет

19:47 29 липень Київ, Україна

Затримання бойовиків ПВК Вагнер, свідчить про пряме втручання Росії, Кремль буде розхитувати ситуацію в республіці перед президентськими виборами. Політолог Михайло Дяденко пояснив, як це може відбитися на Україні.

«Насправді поява найманців ПВК« Вагнер »говорить про те, що будуть намагатися взяти контроль над ситуацією в республіці і привести лояльну до Росії владу. Це дійсно для Білорусії дуже тривожна ситуація. Чи позначиться вона на українських справах? Якщо Україна буде зберігати нейтралітет і максимально обережно коментувати ситуацію, то жодним чином нам це не загрожує. Якщо Лукашенко вдасться переламати ситуацію і в черговий раз стати президентом, то в загальному для України це буде позитивний розвиток подій, оскільки Лукашенко буде своєрідним гарантом невтручання в Україні Росії з боку Білорусі », - зазначив Дяденко.

Політолог звернув увагу, що незважаючи на відсутність демократичних процесів в Білорусі, в Україні на сьогоднішній день склалася така ситуація, при якій чинний президент сусідньої країни більш передбачуваний щодо загроз, що можуть виникнути перед Україною від Росії з території Білорусі.

Дяденко додав, що Україні необхідно дотримуватися нейтралітету щодо виборчого процесу в сусідній країні.