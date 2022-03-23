Вибори не змінять переговорний процес по Донбасу

15:50 28 жовтня Київ, Україна

Леонід Кравчук вважає, що місцеві вибори не вплинуть на черговий раунд переговорного процесу ТКГ по Донбасу.

Таку заяву перший президент України зробив 28 жовтня.

"Росія не розблокує переговорний процес після виборів в Україні. Це точно. Я вже це бачу з матеріалів, які вони роздають", - сказав Кравчук.

На 29 жовтня запланована чергова відеоконференція Тристоронньої контактної групи. На думку Леоніда Кравчука, російська сторона не має наміру йти на компроміс. Від чергової зустрічі учасників переговорів, на думку українського представника, не варто чекати прориву.

"Але все може бути. Подивимося, як піде розмова", - резюмував Кравчук.

Чому переговори по Донбасу зайшли в глухий кут.



У серпні Леонід Кравчук заявляв, що під час переговорів російська сторона висунула ультиматум через позицію Верховної Ради щодо місцевих виборів. Йдеться про постанову "Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році" та відповідність документа Мінським угодам. Росія блокувала роботу будь-якої з підгруп, поки не буде розглянуто згадане питання. Москва вимагала, щоб місцеві вибори також пройшли на окупованій території.