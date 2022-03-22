Вибори мера столиці: якими були електоральні настрої киян

21:34 27 жовтня Київ, Україна

Згідно з результатами підрахунку 99,5% протоколів, Віталій Кличко з показником в 50,6% голосів перемагає в першому турі виборів мера Києва.

Політолог Петро Охотин зазначив, незважаючи на високий результат Кличка в столиці, підтримка киянами ОПЗЖ свідчить про поляризацію електоральних інтересів.

«Насправді, якщо говорити про Київ, очевидно, що ОПЗЖ набрала голоси через те, що відбувається поляризація суспільства з часів євромайдану. Багато людей з проросійськими поглядами починають голосувати за проросійські сили», - сказав Охотин.

Політолог зазначив, що в Києві спостерігається поляризація з часів євромайдану.

«Такий реванш ОПЗЖ став можливий, тому що «слуги народу» почали втрачати підтримку. Багато в чому за партію влади голосували люди, які розчарувалися в старих політиках, але не підтримували владу, яка була на той час. Тому якщо ми говоримо про ОПЗЖ, це те, що сприяло цьому. Звичайно, великий вплив здійснювався через телеканали, якими володіє Медведчук», - сказав Охотин.

Експерт додав, незважаючи на високі попередні результати ОПЗЖ, кияни підтримали чинного мера Віталія Кличка.