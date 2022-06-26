Введені санкції лише починають діяти

Велику роль життя російських громадян грає пропаганда. Її вплив часом змушує задуматися, що для них важливіше – “їжа чи телевізор”? Перетворюючи своє населення на зомбі, уряд Кремля буквально домігся створення віртуальної реальності на території Росії. Якщо з телевізора скажуть, що “чорне – це біле”, зомбовані повірять.

Так відбувається і з санкціями. Ціни на товари злетіли, багато хто втратив роботи, однак у країні продовжують звинувачувати Захід разом з Україною у всіх своїх бідах і говорити, що “санкції – це час можливостей”. Вони продовжують виправдовувати Путіна, називаючи його "найкращим президентом", проте саме він розв'язав війну і продовжує руйнувати країну. Більше того, "бункерний" відкрито про це заявляє сам і через своїх прихильників, але з одним застереженням - "нас змусили", "не було іншого вибору".

Так чи інакше, санкції проти Росії введені, більш ніж виправдано і навіть у деяких випадках, обмеження не досить жорсткі. При цьому їх наслідки тільки-но починають відчувати росіяни. Міжнародні компанії, які раніше лише припиняли свою діяльність у РФ, оголошують про повний звільнення з російського ринку. Це означає, що люди, які перебували у стані простою, але отримували при цьому зарплати, незабаром виявляться безробітними.. Запаси сировини для продукції починають виснажуватися, що також призведе до закриття заводів або скорочення штату. Окрім втрати заробітку, ціни, буквально на всі товари та послуги, продовжать зростати. І це наслідки перших санкцій, запроваджених 22-28 лютого.

Масштабні обмеження, на кшталт відключення від SWIFT і нафтового, а майбутньому, газового ембарго, по-справжньому позначаться мінімум через рік, коли бюджет РФ виявиться без головного інструменту поповнення скарбниці.

Ймовірно, в якийсь момент росіяни все ж таки помітять, що в їхній країні відбувається щось не так, якщо мільйони людей залишаються безробітними, ціни продовжують зростати, валюту неможливо купити, імпортозаміщення не працює, а уряд багатіє і каже, що все гаразд, “так і має бути”. У цей момент можна буде перевірити, що для росіянина важливіше – “телевізор чи їжа”?