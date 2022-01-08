Введення іноземного контингенту

ОДКБ – організація договору колективної безпеки. Це проросійське військове об'єднання. Його завданням є захист своїх учасників від іноземного вторгнення.

У випадку з Казахстаном ніякого іноземного вторгнення немає, жителі проводять внутрішні мітинги та протести, нехай і не мирні, як у Білорусії.. Проте на сьогоднішній день не відомо про втручання у справи республіки ззовні. Це означає, що залучення іноземних військ для придушення внутрішнього конфлікту щонайменше не відповідає правилам ОДКБ.

Ситуація в Казахстані нагадує 2014 рік в Україні з кількома відзнаками. Народ діє жорсткіше, а влада країни вирішила заздалегідь і відкрито звернутися до Росії за допомогою.

Станом на 6 січня відомо, що російські військові вже розпочали спецоперації в Казахстані, а військові республіки зачищають Алма-Ати, найбільше місто країни, від протестувальників з використанням стрілецької зброї та броньованої військової техніки.

Виходить, що військові Казахстану вбивають протестувальників самотужки. З якою метою їм потрібно було запроваджувати іноземний контингент – незрозуміло.