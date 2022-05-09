Друга хвиля наступу зупинилася

Сили, кинуті на захоплення сходу та півдня України, від початку були недостатні для проведення успішних наступальних дій. Тим не менш, не можна сказати, що рашисти не зуміли захопити кілька десятків населених пунктів і завдати шкоди як нашим військовим, так і мирним жителям у містах та селах, що знаходяться безпосередньо біля місця ведення бойових дій.

Водночас, як зазначали військові експерти, ні чисельності живої сили, ні кількості техніки не вистачило для захоплення нових, стратегічно значущих ділянок української території. Тим більше, рашисти не змогли б забезпечити собі вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей або сухопутний контрольований коридор у Придністров'ї.

Як підсумок, через три тижні наступальних дій, сили рашистів видихнулися. Противник веде обстріл українських позицій з артилерії, а також очікує на поповнення для перегрупування. Як стало відомо, з Воронезької області, з консервації було доставлено на фронт 60 БМП-1 та 17 танків з кінця квітня до початку травня. Для довідки БМП-1 – модель броньованої машини піхоти зразка 1966 року. У 1983 році його взагалі припинили випускати через морально застарілу комплектацію. Якщо резерви окупантів будуть усі подібної якості, їх і резервами назвати складно. Особливо після того, як українська сторона отримає необхідну західну техніку.

Безумовно, війна продовжиться. Українці гинуть доти, доки останній рашист не покине українську землю, або не ляже у неї. Але в тому, що Україна переможе у цій війні, не залишається сумнівів.