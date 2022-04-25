Друга хвиля Covid-19 знищує російську державність

Санітарний, економічний і політичний стан Росії під час другої хвилі Covid-19 загрожує самому її існуванню. Якщо під час весняного піка епідемії Росія прийняла драконівські заходи. Переважна більшість магазинів і культурно-дозвіллєвих закладів були закриті, а десятки мільйонів росіян зазнали суворого карантину. Ці заходи були раптово скасовані в червні, перед проведенням голосування по конституційній реформі, яка надає Путіну право залишатися при владі до 2036 року.

Сьогодні суворі заходи вже не в ходу. Влада, судячи з усього, робить ставку на те, що досвід, отриманий навесні, дозволить витримати другу хвилю. Економічний стан також сприяє небажанню влади знову знижувати активність в країні. За словами голови Рахункової палати Олексія Кудріна, в 2020 році падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) Росії може скласти від 4% до 5%. Кількість бідних (що живуть з щомісячним доходом нижче прожиткового мінімуму в 138 євро) також збільшилася на 1 млн і досягла 20,5 млн осіб.

Хоча з березня кордони країни закриті, Росія, схоже, живе безтурботно. Навіть в Москві обстановка різко змінилася. Закриття барів або нічних клубів, які часто бувають переповнені, навіть не стоїть на порядку денному, а обов'язок носити маски в транспорті, строго дотримувана навесні, стала дуже умовною.

Основна частина виступів Путіна і освітлення в ЗМІ щодо коронавірусу стосується вакцини "Супутник V", за допомогою якої Росія має намір зіграти провідну роль на світовій арені. Вакцинація стала там трендом, і по телебаченню регулярно показують щеплених зірок або збирають відгуки від задоволених вакцинованих людей. Крім інших звитяжних формулювань, від ведучого Першого каналу можна було почути цікаву аналогію: у той час, як західні вакцини "дорогі і примхливі", "Супутник V" "невибагливий і надійний, як автомат Калашникова. Назва вакцини також має нагадувати про перший супутник, успішно запущений Радянським Союзом в космос в 1957 році.

Уже в січні 2021 року очікуються перші постачання в Індію, Бразилію, Південну Корею, Китай "і ще чотири країни", готові виробляти вакцину у себе вдома. Регулярно згадуються інші країни, або як ті, що беруть участь у випробуваннях вакцини "Супутник V", або як майбутні клієнти, наприклад, Мексика або Пакистан. Також ретельно готується постачання пробної партії російської вакцини в Угорщину. Всього, за даними РФПІ, більше ніж 40 країн будуть зацікавлені в отриманні 1 млрд вакцин, тобто 2 млрд доз.

Проблемою для продажу "Супутника" є те, що на Заході до російської вакцини в цілому ставляться критично. Це пояснюється недовірою, що виражається багатьма вченими з приводу поспішності, яку Москва проявила з літа з, нібито, вже створеною вакциною. Про те, що "вперше в світі зареєстрована" вакцина від Covid-19 Путін оголосив 11 серпня. Насправді йшлося про дозвіл на перехід до третьої фази випробувань, і такий крок кількома тижнями раніше вже зробила китайська фірма CanSinoBio.

І хоча "Супутник V" позиціюється як предмет гордості РФ і особисто Путіна, тепер з'ясовується, що для виробництва вакцини недостатньо потужностей, і що лікарі, щеплені вакциною, яка отримала амбітну політичну назву, захворіли на Covid-19. З фармацевтичних кіл також просочилася інформація про наявність труднощів в забезпеченні стабільності вакцини, тобто однакової якості всіх ампул. У біореакторі виробляється близько 500 мл, потім кількість вакцини повинна бути збільшена до десятків літрів. Але для цього необхідні великі біореактори. А їх в Росії не вистачає.

Невизначеність нинішньої ситуації також посилюється стійкою недовірою людей до публічних виступів представників влади і особисто Путіна. Згідно з офіційними даними, на сьогодні від зараження коронавірусом померло понад 32 тис. росіян. А на півдні Росії в цілих регіонах вже не вистачає вільних апаратів ШВЛ в клініках. Там померлих від коронавірусу складають під брезентом. Якщо з моменту початку пандемії низька смертність (менше 23 тис. смертей) вважалася ознакою успіху Росії, то показники смертності з квітня по серпень виявляють надмірну смертність в порівнянні з попереднім роком на 11,5% (+ 27,8% в Москві, + 51,5% в Чечні). На думку опозиційного демографа Олексія Ракші, ці дані показують, що кількість смертей від коронавірусу була як мінімум в два рази більшою, ніж повідомляла російська влада.

Виходить, росіянам залишається традиційно тільки «вірити в Росію».

Адже там, де пандемія перетворює лікарні цілих регіонів в морги, а мертвих складають під тентовими навісами, людям не залишається нічого, крім віри.