«Друга армія світу» мешкає у свинарнику

12:48 26 жовтня Київ, Україна

Кадри з позицій терористів в Україні дещо бентежать тим, що вони розташовувалися у свинарнику. Невідомо, чи це була покинута сільгоспбудівля, чи окупанти вигнали звідти свиней. Однак, окрім глузування, на кшталт “які люди, такі й умови проживання”, “росіяни розмістилися там, де їм звичніше жити”, це показує низький рівень постачання армії агресора.

Річ в тому, що свинарники, корівники та інші приміщення, призначені під розведення худоби та птиці у промислових масштабах, мають досить хорошу теплоізоляцію, щоб тварини не мерзли у зимовий період. На цей момент ночі стали холоднішими і спати на вулиці загрожує втратою здоров'я. Тому окупанти шукають місця, де можна було б переспати в більш-менш теплому приміщенні.

Розповіді про погане забезпечення армії агресора не є вигадкою чи пропагандою. Росіяни просто не мають матеріалів для облаштування бліндажів, а також елементарних теплих спальних мішків та іншого спорядження, що зберігає тепло. Що вже говорити про печі типу "буржуйка", паливні котли і, тим більше електрообігрівачі. Не виключено, що протягом зими, більшість мобілізованих вимре через холод і хвороби. Тому використання свинарників та інших огидних, на перший погляд, приміщень, за таких умов є альтернативою відмороженим внутрішнім органам.