Будь-яка релігія стає небезпечною після зіткнення з Росією

16:26 27 листопада Київ, Україна

СБУ провела обшук у приміщеннях Сарненської єпархії УПЦ на Рівненщині після анонімного дзвінка, в якому повідомили про причетність керівництва єпархії у приховуванні диверсійно-розвідувальних груп, які зайшли з Білорусі. На території монастирів єпархії знайдено пропагандистські матеріали. В управлінні Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ виявлено кошти у сумі 800 тис.. грн та 17,5 тис. дол. Розпочато розслідування діяльності з керуючого єпархом митрополитом Анатолієм (Гладким).

Такі новини не повинні дивувати. Релігія завжди була одним із головних методів Кремля з управління населенням. Це стосується не лише християнства, а й інших конфесій. СБУ мають продовжити перевірки у церквах, монастирях та лаврах на території України, щоб запобігти підривній діяльності ворога.

Чого вартий нещодавній спів у Києво-Печерській лаврі за “здоров'я Росії”. Головною причиною такої “відданості” Кремлю є щорічне фінансування спецслужбами агресора “священнослужителів” в Україні та й не тільки. Ці люди точно не уявляють Бога, а бачать у своїй професії безподатковий спосіб заробітку. Якщо це не так, то звідки у всіх високопоставлених “боговірів” іномарки за сотні тисяч доларів?