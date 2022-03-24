ВСУ готуються наступати

Україна очікує на постачання озброєння, яке, за словами західних та українських представників, має стати вирішальним для ходу війни. Перша партія ПЗРК «Stinger» та дронов-камікадзе вже надійшла в Україну, решта озброєння очікується з дня на день.

Проте навіть без нових постачань зброї ЗСУ повільно, але впевнено відтісняють супротивника від столиці. Це підтверджує представник Міністерства оборони США.. За його словами, окупантів відтіснили на 25-35 км на схід від Києва. "Російські сили знаходяться приблизно за 55 км від центру Києва на схід, що на 25 - 35 км більше, ніж у тому ж місці вчора", - сказав чиновник. За його словами, на північний захід від центру Києва російські сили окопуються і займають оборонні позиції.. Наразі вони залишаються за 15-20 кілометрів від центру Києва на північний захід.

Відрізаючи шляхи постачання, залишаючи супротивника замерзати без їжі, палива та боєприпасів, українці успішно добивають деморалізованих окупантів або беруть у полон тих, хто вирішив добровільно здатися. Таким чином, поступово та впевнено, ЗСУ відкидають сили рашистів назад до кордонів їхньої країни.

Після того, як противника буде знищено на правому березі Дніпра, українські військові зможуть направити свої сили на звільнення окупованих територій лівого берега, а також перейдуть на допомогу містам, які перебувають в осаді.